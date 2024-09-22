شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 22-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 22-9-2024.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وبلتون القابضة، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والعالمية للاستثمار والتنمية، وفتنس برايم للأندية الصحية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وابن سينا فارما، والقاهرة للخدمات التعليمية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، ودلتا للطباعة والتغليف.

البورصة تربح 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.106 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 755.8 مليون ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.4%، والعرب على 5.83%، واستحوذت المؤسسات على 24.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 276.6 مليون جنيه، 2.6 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 103.1 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 2.8 مليار جنيه، 8.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 31038 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 38157 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 13456 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 7234 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 10335 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2978 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 8126 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1777 نقطة.

وصعدت أسهم 124 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 12.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.94%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 24.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.57%.

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.48%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 55.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.88%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 4.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.81%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.399 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.23%.

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 133.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.74%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.41%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 153.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.32%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 7.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.84%.