شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجمعيات العمومية للشركات التابعة للقابضة الكيماوية لمناقشة الميزانيات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ،جدول الجمعيات العمومية للشركات التابعة لها لمناقشة ميزانيات العام المالى الماضي للشركات بحضور ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس إدارة الشركة القابضة ومجالس الشركات التابعة.

وبحسب الجدول ستبدأ غدا الجمعية العمومية لشركتي اليايات ونياز ، فيما تنعقد يوم الثلاثاء جمعيتا مطابع محرم والنصر للأسمدة ، ويم الأربعاء سيجوارت وسيناء للمنجنيز ، فيما تنعقد جمعيات ناروبين والدلتا للأسمدة وطنطا للكتان يوم الأحد 29 سبتمبر.

كما تنعقد يوم الاثنين 7 أكتوبر جمعيتا النصر للملاحات والقومية للاسمنت تحت التصفية.

فيما سيتم عقد جمعيات المحاريث والهندسية وكيما وراكتا تحت التصفية خلال شهر أكتوبر .

يشار أنه بلغت صادرات الشركات التابعة بنهاية يونيو 2024 نحو 5.736 مليار جنيه بزيادة نحو 300 مليون جنيه عن صادرات العام الماضي 2023 ، أبرزها أسمدة وكيماويات وسبائك وملح للعديد من دول العالم ، حيث تتصدر شركة الصناعات الكيماوية كيما الشركات التابعة من حيث الصادرات وتبلغ 4.7 مليار جنيه من الأسمدة والكيماويات التي تنتجها مصانع كيما والتي تحظى بجاذبية عالمية.