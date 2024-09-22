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ترخيص وتأمين 17381 سيارة ملاكي و41179 مركبة زيرو خلال أغسطس 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الأحد، 22 سبتمبر 2024 07:00 م

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري  أن عدد السيارات"  الملاكي " التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال اغسطس من العام الجاري 2024 سجلت حوالي  17381سيارة ملاكي .

جاء من بينها 389 سيارة موديل 2021و714 سيارة موديل 2022و1792سيارات موديل 2023 و10012موديل 2024 و4474 موديل 2025 .


كما أوضحت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أغسطس 2024 فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها بلغت  "زيرو" 41179مركبة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2782مركبة موديل 2021 و4607مركبة موديل 2022و5616مركبة موديل2023 و20852مركبة موديل 2024 و7322مركبه موديل 2025 .

 

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