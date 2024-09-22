شكرا لقرائتكم خبر عن ترخيص وتأمين 17381 سيارة ملاكي و41179 مركبة زيرو خلال أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالأحد، 22 سبتمبر 2024 07:00 م
كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن عدد السيارات" الملاكي " التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال اغسطس من العام الجاري 2024 سجلت حوالي 17381سيارة ملاكي .
جاء من بينها 389 سيارة موديل 2021و714 سيارة موديل 2022و1792سيارات موديل 2023 و10012موديل 2024 و4474 موديل 2025 .
كما أوضحت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أغسطس 2024 فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها بلغت "زيرو" 41179مركبة .
كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2782مركبة موديل 2021 و4607مركبة موديل 2022و5616مركبة موديل2023 و20852مركبة موديل 2024 و7322مركبه موديل 2025 .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز