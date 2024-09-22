شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة تُعلن نتائج طرح المرحلة السابعة للأراضى الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

تعلن وزارة الصناعة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية و شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 عبر منصة مصر الصناعية الرقمية عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة السابعة للأراضى الصناعية والذي شمل 1124 قطعة أرض صناعية بـ 14 محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مرسى مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بمساحات متنوعة بإجمالي مساحة 8 ملايين 482 ألف م٢ بأنشطة مختلفة (غذائي، دوائي، كيماوي، هندسي، تعديني، غزل ونسيج ومواد بناء)، وذلك عقب الانتهاء من فترة دراسة الطلبات.

وأكد بيان وزارة الصناعة أن هذا الإعلان عبر المنصة يأتي في إطار حرص الوزارة على الشفافية التامة، وتحقيق العدالة في عملية التخصيص، وسيتم إخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني .

و لمعرفة النتيجة برجاء الدخول على المنصة من خلال الرابط التالي www.madein.eg

و اتباع الخطوات الأتية :

-انشأ حساب باستخدام نفس البريد الإلكتروني المستخدم اثناء التقديم على الخريطة الاستثمارية.

-سيتم إرسال OTP لتأكيد البريد الإلكتروني

-ثم قم تسجيل الدخول على المنصة.

-اضغط على رابط معرفة نتيجة الخريطة الاستثمارية

-أدخل رقم الطلب RQ number و اضغط بحث

-ستظهر النتيجة

جدير بالذكر ان المنصة قد قامت مسبقاً باخطار المستثمرين المتقدمين على الخريطة الاستثمارية برسائل نصية قصيرة (SMS) تحتوي على رقم الطلب RQ الخاص بهم وذلك في 11 من الشهر الجاري مع التنويه بزيارة موقع المنصة للاستعلام عن نتائج الطرح وقت صدورها.

كما أكدت الوزارة في بيانها أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستساهم في تسهيل عملية الاستثمار الصناعي من خلال توفير كافة الخدمات والمعلومات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الجهات المختلفة, والتي بدورها تُركز على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال. و تستهدف المنصة أن تصبح القناة الرئيسية للتعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات المعنية.

وتوفر المنصة خاصية التنبيه التلقائي على المستثمر بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، كما ستُتيح المنصة الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكافة المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات من خلال حساب مُؤمْن للمستثمر الصناعي يحتوي على المعلومات والمستندات الخاصة به والمُدخلة من خلاله، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكافة طلبات الخدمات المُقدمة على المنصة مع حالة كل طلب.

علما بانه تم إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من سبتمبر 2024، والتي تقدم مجموعة من الخدمات الرقمية للمستثمرين الصناعيين، ومنها:

خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عبر الخريطة الاستثمارية.

خدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار.

خدمة المتابعة السنوية.