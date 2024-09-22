شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الأحد باستثناء البنوك والمنسوجات والسلع المعمرة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 6.7%، أعقبه قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.7%، 3.1%، على التوالي، يليهما قطاع العقارات بنسبة 1.7%، وقفز قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1%، وزاد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%.

وقفزت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.7%، ثم قطاعا السياحة والترفيه، ومواد البناء بنسبة 0.5%، 0.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك بنسبة 0.8%، 0.5%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.106 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 755.8 مليون ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.4%، والعرب على 5.83%، واستحوذت المؤسسات على 24.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 276.6 مليون جنيه، 2.6 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 103.1 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 2.8 مليار جنيه، 8.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 31038 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 38157 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 13456 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 7234 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 10335 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2978 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 8126 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1777 نقطة.



