شكرا لقرائتكم خبر عن وفد صينى يزور غرفة القاهرة لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثمارى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية اليوم الأحد وفدًا صينيًا من حكومة بلدية "كينجداو" مكون من" MR . XUE RUNBO " نائب مدير مكتب التجارة رئيساً للوفد و" LV Guanghui " مدير مركز ترويج الاستثمار و" MS . MEN Weiwei "مديرة قسم الشئون الأسيوية والإفريقية بمكتب التجارة و" Ms. Chen Xiaotong "مسئولة مركز ترويج الاستثمار" ، وذلك لبحث سبل زيادة التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

وجاء ذلك في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة وأشرف الشيمي السكرتير العام للغرفة.

وبحث الجانبان سبل زيادة التعاون المشترك بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية .

وأكّد أيمن العشري على أهمية زيادة الاستثمار المشترك في ظل المرحلة التنموية التي تشهدها مصر مؤخرًا والتي توفر فرصًا استثمارية في مختلف القطاعات، وهو ما يجب أن نستفيد منه ونطوعه لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية.

ولفت "العشري" إلى أن دراسة احتياجات السوقين من المنتجات المختلفة يعزز من التبادل التجاري المشترك، وأن الغرفة ستوفر كافة البيانات اللازمة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية المصرية للمستثمرين والاستثمار في مصر، وهناك حزمة إجراءات تسهيلية تقوم بها الحكومة المصرية من أجل زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات بالسوق المصري .

وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أن مصر بوابة مهمة لدخول أسواق أخرى منها الإفريقية والعربية، فضلًا عن الاستفادة من السوق المصري الكبير، وكذلك الاستفادة من الاتفاقيات الدولية وهو ما يعظم من الدور المشترك في العلاقات الاقتصادية.

من جانبه أكّد الوفد الصيني أن زيارته لغرفة القاهرة تستهدف زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية، وبحث سبل جديدة لدعم التعاون الاقتصادي الثنائي في مختلف القطاعات، وأن التعاون سيستمر خلال المرحلة القادمة من أجل فتح آفاق تعاون جديدة في الاستثمار والتجارة.



