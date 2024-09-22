شكرا لقرائتكم خبر عن وضع حجر أساس لمصنع كيميدي مصر للكيماويات بالمنطقة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية بالسخنة والان مع تفاصيل الخبر

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تدشين حجر أساس مصنع "كيميدي مصر للكيماويات"، داخل نطاق المطور الصناعي الصيني (تيدا – مصر)، بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، ويقام المشروع على مساحة 60 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 30 مليون دولار أمريكي، بهدف إنتاج أكثر من 40,000 طن من هيبوكلوريت الكالسيوم سنويًا، وسيقام المشروع على مرحلتين، حيث تنتهي المرحلة الأولى من المشروع ودخولها حيز الإنتاج في الأول من مايو 2025، وسيوفر المشروع أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة، وذلك بحضور Cao hui ، العضو المنتدب عن تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة، و Xu qifeng، العضو المنتدب عن شركة تيدا مصر للاستثمار، و Zhang zongchao، المدير التنفيذي لشركة كيميدي، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وخلال كلمته أثناء مراسم تدشين حجر الأساس؛ أعرب وليد جمال الدين عن سعادته بوضع حجر أساس مصنع كيميدي والذي يُضيف إلى سجل قصة نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية، التي أصبحت مثالًا يحتذى به في التعاون الاقتصادي الدولي، حيث حققت هذه الشراكة حتى اليوم تواجد أكثر من 160 شركة بإجمالي استثمارات يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، ووفرت نحو 50 ألف فرصة عمل.

كما أكد وليد جمال الدين على أن الجولة الترويجية الأخيرة بالصين تضمنت توقيع عقود 6 مشروعات جديدة بإجمالي استثمارات تتخطى 1.067 مليار دولار على إجمالي مساحة تبلغ 1.2 مليون متر مربع، تستهدف تعميق التعاون في مجال إنتاج الطاقة، و تصنيع الزجاج والبروم والكلور القلوي، وغيرها من المشروعات التي تتكامل مع مشروع كيميدي وتمثل نقلة في تصنيع المنتجات الكيميائية الدقيقة، وتتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية في توطين العديد من القطاعات الصناعية المستهدفة، كما أشار إلى رغبة اقتصادية قناة السويس في أن يكون مشروع كيميدي مصر للكيماويات أكبر قاعدة لإنتاج هيبوكلوريت الكالسيوم في مصر وأفريقيا.

والجدير بالذكر أن مجموعة كيميدي متخصصة في إنتاج المطهرات التي تحتوي على الكلور والمواد الكيميائية الدقيقة ذات الصلة، وتعتمد الشركة على الدعم الفني من جامعة نانكاي الصينية ولديها 3 قواعد إنتاج في ديتشو، وبينتشو، وتاي ان وغيرها، ولها 3 قواعد إنتاج خارج الصين، بإجمالي إنتاج يتخطى 120,000 طن، مما يجعلها أكبر منتج لهيبوكلوريت الكالسيوم في العالم، حيث تصدر منتجاتها إلى روسيا، وأوروبا الشرقية، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب وشرق آسيا، وأمريكا الجنوبية.