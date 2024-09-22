شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 1.65 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 31117 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 38221 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 13490 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 7205 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 10306 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 2982 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 8145 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وبلتون القابضة، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والعالمية للاستثمار والتنمية، وفتنس برايم للأندية الصحية.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 30 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 4890 سهم، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 1855 سهمًا.

فيما باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وتنمية للاستثمار العقاري، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، عدد 550 ألف سهم، 5468 سهمًا، 20 ألف سهم، وباعت إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 75 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 6450 سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك عدد 139 ألف سهم.

وأعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وايه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، واشترت الأولى 200 ألف سهم، والثانية 300 ألف سهم، والثالثة مليون سهم.

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، عن بيع المساهم إسماعيل بن علي بن إسماعيل تركي عدد 61.2 مليون سهم بسعر 8.3 جنيه بقيمة إجمالية 508.3 ألف جنيه ليتخارج المساهم من الشركة من 8.38% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة العبور للاستثمار العقاري، عن شراء المساهم عاطف عبد الحميد غالب عبد الله الشرقاوي عدد 70.815 ألف سهم بسعر 7.224 جنيه بقيمة إجمالية 511.6 ألف جنيه ليرتفع نسبة المساهم من 4.56% إلى 5.177%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 13.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 90.2 مليون جنيه مقارنة مع 119.2 مليون جنيه بنسبة انخفاض 24.3%.

وحققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)، إيرادات بلغت 284.2 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 250.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 118%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 104.5 مليون جنيه مقارنة مع 40.5 مليون جنيه.

في سياق متصل أعلنت شركة سيتي للتحاليل الطبية، عن موافقة الجمعية العامة العادية، أمس السبت، على إبرام عقد معاوضة مع بعض مساهمي شركة قمة المشرق الطبية-جدة، للاشتراك في زيادة رأس مالها بنسبة 100% من القيمة الدفترية على أن تقوم شركة سيتي للتحاليل الطبية بتغطية هذا الاكتتاب لتكون حصتها 50% من الشركة وبزيادة قدرها 100 ألف رسال سعودي بما يعادل 1.3 مليون جنيه بسعر صرف اليوم وسيتم تنفيذ بالريال السعودي بالقيمة الدفترية للحصة البالغة قدرها 1000 ريال سعودي.



