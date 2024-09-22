شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تعيين محمد أبو الغيط نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم 403 لسنة 2024، بتجديد تعيين محمد أبو الغيط، نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بدرجة نائب وزير وذلك لمدة عام .

يذكر أن محمد أبو الغيط كان يشغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بقرار جمهوري صدر في أغسطس 2021.