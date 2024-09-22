شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: حملات متواصلة لغلق الأنشطة المخالفة ورفع الإشغالات والتعديات بعدة مدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة تنمية مدن بني سويف الجديدة، وبدر، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، تنفيذ الحملات بالتعاون مع الشرطة المختصة، لغلق الأنشطة المخالفة ورفع الإشغالات والتعديات وضبط مركبات " التوك توك "، للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، صرح المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بأنه تم شن حملة مرورية على مركبات " التوك توك " والتروسيكل، أسفرت عن ضبط عددٍ من المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة والإدارات المختصة بالجهاز.

وفي مدينة بدر، وجه المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بضرورة القضاء على أي مخالفات بالمدينة والتصدي لها بقوة، موضحاً أنه تم شن حملة إزالة للإشغالات أمام المحال التجارية بعدة أحياء، وتم إزالة التند والتحفظ على 3 تروسيكلات وعدة إشغالات، وتحرير محاضر للمخالفين بعدد 25 محضر إشغال.

وقال المهندس محمد عبد العزيز عامر، إنه تم أيضا شن حملة مرورية للحفاظ على المظهر اللائق للمدينة أسفرت عن التحفظ على 5 مركبات "توك توك" وتم تحرير محاضر للمخالفين، وذلك بتأمين من إدارة مرور الشروق وبدر، بقيادة العقيد أحمد أمين.

وفي مدينة 6 أكتوبر، قام جهاز المدينة بتنفيذ حملة مكبرة بقيادة المهندس محمد مصطفى، رئيس الجهاز، وبالتعاون مع شرطة التعمير بقيادة العميد أحمد الشيشينى ومسئولي الجهاز والشرطة المختصة، حيث استهدفت القطاعين الشمالي والجنوبي وأسفرت عن تنفيذ 184 قرار غلق وتشميع وسحب عدادات المرافق لوحدات سكنية تم تحويلها لأنشطة ووحدات تجارية غير مرخصة ومخالفة للنشاط.

وأضاف المهندس محمد مصطفى: استهدفت الحملة أيضاً مركز خدمات الحي السابع، وأسفرت عن غلق وتشميع المحال المخالفة لشروط التراخيص والمسببة للإزعاج والتلوث البيئي، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ 42 حالة إزالة فورية للإشغالات والتعديات بالطريق العام بالمناطق التي استهدفتها الحملات بالإضافة إلى التحفظ على عدد 8 مركبات توك توك.



ووجه المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بالقضاء على المخالفات في مهدها والتصدي لكافة مظاهر العشوائية، لافتاً إلى أن الإدارة المختصة بالجهاز، بالتعاون مع شرطة المرافق، قامت بشن حملة لضبط المخالفات بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة استهدفت الحي الثالث والطرق الرئيسية بالمدينة، وأسفرت عن إزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات، مشدداً على الإدارات المعنية بضرورة التواجد اليومي والمستمر بالمناطق الحيوية للتصدى لأى مخالفة، والتعامل معها بكل حزم.