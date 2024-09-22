شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم.. تعرف على تطورات السوق والان مع تفاصيل الخبر

كشف اتحاد الغرف التجارية، عن تطورات أسعار اللحوم البلدي في مصر، اليوم الأحد 22-9-2024 ، وتراوح السعر بين 350- 420 جنيها للكيلو حسب القطعية، وكذلك حسب المنطقة السكنية، كما يختلف السعر وفق المحافظات.

قالت شعبة القصابين، إن أسعار اللحوم تراوحت بين 290 إلى 300 جنيه بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى، وتصل إلى 320 جنيها في منافذ أمان، وفي بعض القطعيات في المنافذ الحكومية تباع بسعر 330 جنيها.

ذكرت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن سجل ما بين 450-475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة، وسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.