شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكهرباء: قطع التيار عن المخالفين بهدف التوسع فى تركيب عدادات كودية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن قرار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن كل المخالفين وسارقي التيار الكهربائي الذين لم ينتهوا من إجراءات تركيب عدادات كودية يستهدف القضاء على ظاهرة سرقات التيار والتوسع في تركيب العدادات الكودية لتحديد الاستهلاك الفعلى والحفاظ على حق الدولة.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” إلى أن هناك تعليمات مشددة لشركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية لعرضها على الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء.

وأضاف المصدر أن الدكتور محمود عصمت وجه باستمرار العمل على جميع المسارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية.



