شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض واردات الصين من النفط الخام لتصل لـ11.1 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت واردات الصين من النفط الخام خلال الربع الثاني 2024 بحوالي 69 ألف برميل يوميا أي بنسبة 0.6% ، لتصل إلى حوالي 11.1 مليون برميل يوميا، وهو مستوى منخفض بنحو 621 ألف برميل يوميا على أساس سنوي وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".

وأشار التقرير ، وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن واردات الصين من النفط الخام بلغت نحو 10.9 مليون برميل يوميا خلال شهر أبريل 2024 ، مرتفعة بنسبة بلغت 5.8% على أساس شهري، متأثرة بارتفاع أسعار النفط الخام وضعف الطلب المحلي على الديزل، وهوامش الربح المنخفضة وبدء موسم الصيانة لمصافي التكرير الحكومية.



وارتفعت واردات النفط الخام في الصين بشكل نسبي خلال شهر مايو، لتصل إلى نحو 11.1 مليون برميل يوميا،حيث ظلت متأثرة بتقليص المصافي مشترياتها وسط عمليات صيانة مكثفة وتراجع هوامش الربح وضعف الطلب على منتجات النفط المكررة - لا سيما الديزل والجازولين.



وواصلت واردات النفط الخام في الصين ارتفاعها خلال شهر يونيو 2024، لتبلغ نحو 11.3 مليون بي، إلا أنها ظلت أقل من المستوى القياسي المسجل في شهر يونيو 2023 البالغ نحو 12.7 مليون برميل يوميا،وهو ما يعكس تأثير أزمة العقارات والطلب الأضعف من المتوقع على الوقود خلال النصف الأول من عام 2024 الذي دفع المصافي المستقلة إلى خفض معدلات التشغيل.



