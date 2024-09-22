شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المنافسة يتلقى 24 إخطارا للاندماج والاستحواذ منذ يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن حصر بإخطارات الاندماجات والاستحواذات التي تلقاها الجهاز منذ بدء سريان اختصاصه بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية في الأول من يونيه الماضي وحتى الآن.

وتظهر البيانات التي حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، أن إجمالي إخطارات الاندماج والاستحواذ بلغ نحو 24 طلبا كان آخرها في التاسع من سبتمبر الجاري، منها 10 طلبات وافق عليها الجهاز و14 طلب مازالت قيد البحث والدراسة.

ومنحت التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لجهاز حماية المنافسة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية "الاندماجات والاستحواذات" اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي، وذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.

ونصت التعديلات الجديدة على إضافة اختصاصات جديدة لجهاز حماية المنافسة تتمثل في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الرئيسية اللازمة لتطبيق القانون من بيان طريقة حساب رقم الأعمال السنوي، وفئات الرسم، والمستندات المطلوبة لاكتمال ملف الإخطار، ومَن يقع عليه واجب الإخطار بالتركز الاقتصادي، بالإضافة إلى كيفية تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر من بينها؛ فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة.