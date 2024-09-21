شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 21-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيد السبت، 21 سبتمبر 2024 04:52 م

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 21-9-2024، بالبنوك المصرية، والذى سجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.29 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.39 جنيه للشراء، و13.31 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطرى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتإلى: سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي 13.28 جنيه للشراء.

13.32 جنيه للبيع. الريال القطرى سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.29 جنيه للشراء. 13.32 جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.40 جنيه للشراء. 13.33 جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 12.39 جنيه للشراء. 13.31 جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي 12.39 جنيه للشراء. 13.33 جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي 13.29 جنيه للشراء. 13.32 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز