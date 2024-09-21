شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبات شهر سبتمبر 2024.. تعرف على مواعيد الصرف من وزارة المالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة المالية، البدء في صرف مرتبات شهر سبتمبر الحالى للعاملين بالدولة غدا الأحد المقبل 22 سبتمبر الجارى، من خلال ماكينات الصراف الآلى المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

مواعيد صرف رواتب شهر سبتمبر 2024

وأشارت وزارة المالية، إلى أن صرف مرتبات سبتمبر المقبل ستكون بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، موضحة أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.