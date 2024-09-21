شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 3540 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر الارتفاع في تعاملات اليوم السبت، على خلفية صعود كبير في سعر الذهب العالمي هذا الأسبوع، لتسجل جميع الأعيرة الذهب المتداولة في مصر ارتفاعات كبيرة، وفي السياق التالي نرصد تطور سعر الذهب في مصر.

سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4046 جنيها.

عيار 21 يسجل 3540 جنيها.

عيار 18 يسجل 3034 جنيها.

عيار 14 يسجل 2360 جنيها.

الجنيه الذهب 28320 جنيها.

سعر الذهب العالمي

رتفع الذهب ليسجل مستوى تاريخى جديد مع بداية تداولات أمس الجمعة وذلك بعد أن وجد الدعم من توقعات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالى خلال المتبقى من هذا العام، فى الوقت الذى يشهد فى الدولار الأمريكي تراجع وتداولات غير محددة الاتجاه.

سجل سعر أونصة الذهب العالمى ارتفاع بنسبة 0.9% ليسجل أعلى مستوى تاريخى عند 2612 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات أمس عند المستوى 2586 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2610 دولار للأونصة، وفق التحليل الفنى لجولد بيليون

يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 1.2% ليمثل ارتفاع للأسبوع الثانى على التوالي، ومنذ بداية العام سجل الذهب ارتفاع بنسبة 26.5