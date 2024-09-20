شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية خلال ثالث أسبوع فى سبتمبر.. 9 شركات ترتفع بنسبة تفوق 10% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 7 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 10% خلال جلسات ثاني أسبوع في شهر سبتمبر الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- المهندس للتأمين بنسبة 12.79% ليصل إلى مستوى 19.310 جنيه.

2- كونتكت المالية القابضة بنسبة 13.11% ليصل إلى مستوى 4.830 جنيه.

3- مستشفى النزهة الدولي بنسبة 14.06% ليصل إلى مستوى 7.300 جنيه.

4- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 14.22% ليصل إلى مستوى 31.090 جنيه.

5- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 14.87% ليصل إلى مستوى 25.340 جنيه.

6- جلاكسو سميثكلاين بنسبة 14.99% ليصل إلى مستوى 36.200 جنيه.

7- ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 20.74% ليصل إلى مستوى 6.810 جنيه.

8- أكتوبر فارما بنسبة 40.33% ليصل إلى مستوى 140.330 جنيه.

9- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بنسبة 43.90% ليصل إلى مستوى 10.030 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30937.69 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 7100.28 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10169.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 37910.61 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 8092.40 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 22 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.092 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.394 تريليون جنيه إلى 1.411 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 354.1 مليار جنيه إلى 356.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.748 تريليون جنيه إلى 1.768 تريليون جنيه بنسبة نمو 1.1%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 27.7%.