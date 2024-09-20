شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: الوفد المصرى عرض فرصا استثمارية واعدة أمام مجتمع الأعمال البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، أن الوفد المصرى رفيع المستوى والذى يضم وزيرى المالية والاستثمار عرض العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين البريطانيين ضمن فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، موضحاً أنه تم التطرق إلى الحوافز الاستثمارية والضريبية التى تمنحها مصر للمستثمرين فى ظل رؤية متكاملة لدعم قطاعات الاستثمار والإنتاج والتصدير.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية من لندن مع قناة DMC أن الفرص الاستثمارية تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى محل اهتمام من المستثمرين الأجانب لعقد الشراكات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة مع كبر حجم السوق وتنوع القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن الدولة لديها مستهدفات فى إطار الإنتاج والتصدير بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باستهداف استثمارات بقيمة 15 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2024 - 2025 وتقديم كافة الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ومجتمع الأعمال، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويا.