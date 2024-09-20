شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الاتصالات" بنسبة 4.5% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.5%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.9%، يليه قطاعا الموارد الأساسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.4%، وزاد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.4%.

وقفزت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والسياحة والترفيه، والعقارات، والبنوك بنسبة 0.8%، 0.6%، 0.3%، 0.2%، على الترتيب، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 3.7%، وهبط قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%، 1.4%، على التوالي، ونزل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، وانخفض قطاعا التجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.2%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30937.69 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 7100.28 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10169.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 37910.61 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 8092.40 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 22 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.092 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.394 تريليون جنيه إلى 1.411 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 354.1 مليار جنيه إلى 356.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.748 تريليون جنيه إلى 1.768 تريليون جنيه بنسبة نمو 1.1%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 27.7%.