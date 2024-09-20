شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: التنسيق مع قطر للدفع نحو مزيد من التنمية فى مجالات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السفير طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، بحضور مريم الشيبي، نائب السفير؛ وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين مصر وقطر، وموقف مشروعات التعاون بين البلدين، وذلك في إطار مجموعة لقاءاتها الثنائية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية المشتركة ودفع وتنمية العلاقات الاقتصادية في ضوء رؤية الدولة التنموية.

وفي بداية الاجتماع، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، موقف دولة قطر الشقيقة والدعم الذي قدمته لمصر خلال المرحلة الماضية، مؤكدة عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين التي تشهد تنسيق وحرص متبادل من قيادتي مصر وقطر، للدفع بها نحو مزيد من التنمية في المجالات المختلفة.

وأشارت رانيا المشاط، إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، وتنويع برامج التعاون المشترك لتلبية متطلبات الدولة التنموية، لافتة إلى أهمية التعاون والبرامج المنفذة بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات التنموية.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون مع مؤسسة "صلتك" القطرية ومؤسسة التعليم فوق الجميع، لدعم جهود الاستثمار في راس المال البشري في مصر.

وأوضحت "المشاط" أن تلك المشروعات تتضمن مشروعًا رئيسيًا حول "تمكين الشباب من أجل التأثير المستدام" بالشراكة مع "اليونيسف" تحت مظلة مبادرة "شباب بلد"، مضيفةً أن هناك كذلك مشروعات مكملة تتضمن مشروعًا حول مهارات ريادة الأعمال بالشراكة مع "تساهيل مصر".

وفي هذا الإطار، أشارت "المشاط" إلى الأهمية التي توليها الدولة لريادة الأعمال، منوهةً بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.

من جانبه، هنأ السفير طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، الدكتورة رانيا المشاط، علي توليها حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مثمنًا مجهوداتها فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر.