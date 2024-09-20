شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: بعثة طرق الأبواب لبريطانيا تستهدف دعم الاستثمار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، تستهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصرى والشراكات الاقتصادية ومناقشة تطور المؤشرات المالية والنقدية بعد إجراءات 6 مارس بالإضافة إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى تستهدف الدولة المصرية 15 مليار دولار منها خلال العام المالى الحالى.



لقاء الزميل أحمد يعقوب على قناة إكسترا

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، أن اللقاءات التى عقدها الوفد المصرى فى بريطانيا بناءة وقدمت رؤية شاملة حول مستقبل مصر الاقتصادى، فى إطار أن الدولة تهتم بدعم القطاع الخاص وزيادة دوره فى النشاط الاقتصادى والمتابعة الدقيقة لجهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحا استهداف استثمارات بقيمة 15 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2024 - 2025 وتقديم كافة الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ومجتمع الأعمال.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أهمية الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ومجتمع الأعمال تسهم فى زيادة فرص العمل وموارد العملة الصعبة، لدعم قطاعات اقتصادية ذات الأولوية لجذب الاستثمارات تتمثل فى الصناعة والطاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والسياحة والرعاية الصحية، مؤكداً حرص الحكومة على تحقيق الدعم القوى لكل ما يتعلق بالإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة.