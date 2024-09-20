شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: جار العمل على العديد من الإصلاحات المالية والتجارية والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه جار العمل على العديد من الإصلاحات المالية والتجارية، وتبسيط وتوضيح اللوائح لتقليل البيروقراطية أمام المستثمرين، وكذلك تطوير سياسات اقتصادية واضحة وطويلة الأجل لتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أهمية التواصل مع المستثمرين للتعرف على احتياجاتهم وتحدياتهم.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "فتح آفاق لفرص الاستثمار: رؤى مستثمري القطاع الخاص حول الاستفادة من إمكانات الاستثمار في مصر"، بمقر مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، الذراع الاستثماري للحكومة البريطانية، وذلك في إطار أعمال البعثة التجارية التي تنظمها جمعية الأعمال المصرية البريطانية BEBA في العاصمة البريطانية لندن، وتأتي الجلسة النقاشية انطلاقا من جهود الحكومة المصرية المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة.



وزير الاستثمار خلال مشاركته في إحدى جلسات بعثة طرق الأبواب لبريطانيا

وتناولت المناقشات إمكانيات ومقومات مصر لجذب استثمارات القطاع الخاص، وأكدت أهمية قيادة القطاع الخاص للاقتصاد، خاصة بعد الاستثمارات الحكومية الكبيرة في البنية التحتية.

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تحويل الاقتصاد المصري إلى نموذج قائم على التصدير، حيث تستهدف الدولة زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير، ضرورة قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، وكذا أهمية استمرار هذا النمو من خلال مبادرات خاصة.



وزير الاستثمار يعرض خطط الدولة لزيادة الصادرات المصرية

وتضمنت الجلسة النقاشية تقديم أفكار ختامية من المشاركين حول الفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين في مصر.

وقدم كريس شودوتومي من مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII، رؤى حول مصر باعتبارها سوقًا محوريًا يمتلك إمكانات وفرصاً استثمارية كبيرة، على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، كما استعرض استراتيجية الاستثمار طويلة الأمد للمؤسسة في قارة أفريقيا.

شارك في الجلسة محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة فودافون، وكريس شودوتومي المدير العام ومسؤول أفريقيا في مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية، وNaila Ramsay الشريك في مؤسسة شرقاوي وسرحان القانونية، وعمرو البطريق، رئيس مجلس إدارة شركة Orascom Industrial Park.



وزير الاستثمار وعدد من المشاركين في بعثة طرق الأبواب

كما شارك بالجلسة السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.