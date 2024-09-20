شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم.. الغرفة التجارية تكشف تطورات السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اللحوم البلدي في مصر اليوم الجمعة والتي تستقر بين 350 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات وفق ما أعلنته شعبة القصابين اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024.



وأشارت شعبة القصابين في تقريرها، إلي أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 290 إلى 300 جنيها في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيها وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.