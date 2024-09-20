شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المزاد العلنى لطرح محال تجارية ووحدات إدارية بالمنيا وأخميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، بأنه تم طرح 14 محلاً تجارياً و2 صيدلية بمساحات تتراوح بين (20م٢ : 68م٢)، ووحدة إدارية ومهنية بمساحة (33م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 13/10/2024.



وقال المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، إنه تم طرح 11 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح بين (26م٢ : 100م٢)، و3 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (33م2 : 67م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 20/10/2024.

جدير بالذكر أنه يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقري جهازي تنمية المنيا الجديدة، وأخميم الجديدة، وأنه يمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين.