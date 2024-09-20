شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات الحاصلة على موافقة "حماية المنافسة" للاندماج والاستحواذ والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365”، قائمة الشركات التى تقدمت بطلبات بالاندماج والاستحواذ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحصلت على موافقة الجهاز منذ بدء اختصاص الجهاز بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية في الأول من يونيه الماضي وحتى الآن.

وجاءت قائمة الموافقات والتي بلغت 10 موافقات وفقا لما يلي:

- الموافقة على استحواذ شركة تورين ايجيبت على 100% من أسهم شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر

- الموافقة على استحواذ شركة بيون سلوشنز على 70% بشكل غير مباشر من أسهم رأس مال شركة لينك دوت نت – منطقة حرة من خلال شركة بيون ديجيتال هولدينج ليمتد

- الموافقة على إنشاء شركة دي اس في سوليوشنز هولدينج ايه / اس وشركة نيوم مشروع مشترك لتقديم خدمات لوجستية بمنطقة نيوم للتطوير العمراني والمنطقة الاقتصادية الدولية بالمملكة السعودية العربية

- الموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة على 49% من أسهم شركة ألفا ظبي كونستركشن القابضة

- الموافقة على استحواذ شركة أدنوك للأسمدة على 50% زائد سهم واحد من إجمالي أسهم شركة فرتيغلوب بي ال سي

- الموافقة على استحواذ شركة سيمنس هيلثكير على عقود شركة الاستشاريون للصناعة والهندسة والأجهزة الطبية المتعلقة بتوزيع وصيانة وإصلاح أجهزة العلاج الإشعاعي فاريان

- الموافقة على استحواذ شركة لاتور كابيتال من خلال شركة فينانسير أوبير على 58.2% من إجمالي أسهم شركة سيسترا

- الموافقة على استحواذ شركة إم آي سي يو آي إي انفستمنتس 1 آر إس سي ليميتد على نسبة 100% من إجمالي أسهم شركة كيلكس بايو المحدودة

- الموافقة على استحواذ شركة او إس دي إنترناشيونال إنفستمنتس على عدد 27.500 سهم بنسبة 55% من أسهم شركة نايل إنفستمنت المحدودة

- الموافقة على استحواذ شركة تحويل المتكامل على 49,585 سهم بنسبة 99.17% من أسهم شركة نايل انفستمنت المحدودة