شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض واردات الهند من المنتجات النفطية لتبلغ مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت واردات الهند من المنتجات النفطية بحوالي 14 ألف برميل يوميا ، أي بنسبة %1.4 مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالي 1 مليون برميل يوميا مرتفعة بنحو 121 ألف برميل يوميا.

مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي، يأتي ذلك على خلفية تراجع الواردات من زيت الوقود والبيوتومين في مايو 2024، وانخفاض الواردات من غاز البترول المسال في شهر يونيو وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".



وفيما يتعلق بالصادرات، انخفضت صادرات الهند من المنتجات النفطية بحوالي 83 ألف برميل يوميا أي بنسبة 6.5 %مقارنة بالربع السابق البالغ، لتصل إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 25 ألف برميل يوميا على أساس سنوى.

ويعزى ذلك الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الصادرات من كافة المنتجات النفطية الرئيسية - باستثناء الكيروسين.

وبذلك ارتفع صافى الواردات النفطية للهند خلال الربع الثاني من عام 2024 بحوالي 156 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 3.4% مقارنة مع الربع السابق ليصل إلى نحو 4.7 مليون برميل وهو مستوى مرتفع بحوالي 285 ألف برميل يوميا

مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي.



