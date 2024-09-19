شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بـ72.6 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المصرية للإيثانول الحيوي، خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 60 ألف سهم بقيمة 72.6 مليون دولار، وصفقة على شركة جي سي أس للغازات بحجم تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 15 مليون جنيه، وصفقة على شركة فدق كأس كيدز بحجم تداول 12.5 ألف سهم بقيمة 6.25 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 7.2 مليون سهم بقيمة أكثر من 105.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 46 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 33 مليار جنيه عند مستوى 2.092 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 872 مليون ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 65.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.72%، والعرب على 9.67%، واستحوذت المؤسسات على 42.32% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.67%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 510.4 مليون جنيه، 51.4 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 489.3 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 82.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 30937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 37910 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 13411 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 7100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 10169 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 2955 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 8092 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1775 نقطة.