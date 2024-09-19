شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم تسجيلى عن جهود المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن فيديو تسجيلي حول أهم جهود المبادرة الوطنية خلال الفترة الماضية.

وتستهدف المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة "ابدأ" خفض الفاتورة الاستيرادية بقيمة 50% بعد توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر.

وقامت مبادرة "ابدأ" بجذب إستثمارات أجنبية كبيرة بعد تأسيس 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية تضم شراكة مع 23 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية في الصناعة، حيث جرى اختيار مشروعات المبادرة نتيجة فحص هيكل الواردات كاملة والصادرات المصرية والطاقات الإنتاجية وتوزيعها في المناطق الجغرافية، والهدف الأساسي هو اختيار فرص إستثمارية لإقامة مشروعات صناعية تقلل من الواردات مباشرة، حيث أن المستهدف هو زيادة حجم الصادرات المصرية بقيمة 16 مليار دولار مقابل خفض الواردات والاعتماد على المنتجات المصرية، والتي تعتمد على المكون المحلي.

وعرض الفيديو نماذج لشركاء النجاح الذين ساهموا في توطين صناعات مختلفة من إطلاق المبادرة الرئاسية في 2022 وإليكم الفيديو: