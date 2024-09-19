شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يسجل الجنيه الذهب في مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية تطورات ملحوظة وتغيرات مستمرة في سعر بيع الجنيه الذهب للمستهلكين ، وذلك على خلفية ارتفاع ثم هبوط في سعر الذهب العالمي ومن ثم تغيرات في سعر الذهب المصري.

ويسجل الجنيه الذهب الآن وقت نشر هذه السطور مستويات 27760 جنيها بدون إضافة رسوم للتصنيع أو الضريبة والدمغة.

وتبلغ سعر مصنيعة الجرام في الجنيه الذهب بالسوق المصري 54 جنيها بمعني أن سعر مصنيعة الجنيه الذهب في مصر تسجل 432 جنيها تشمل ضريبة ودمغة.



