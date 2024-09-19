مصر تشارك فى معرض "توب ريزا" السياحى العالمى لفتح آفاق تعاون جديدة مع فرنسا

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القاهرة - سامية سيد - حرصت العديد من الشركات السياحية المصرية على المشاركة في معرض "توب ريزا" السياحي العالمي والذي بدأت فعالياته أول أمس الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، ليجمع على مدار ثلاثة أيام العديد من المهتمين والمهنيين في مجال السياحة والسفر، حيث يعد أكبر تجمع مهني يُقام في فرنسا ومن أهم المعارض السياحية في أوروبا.

وتعتبر مصر من ضمن الدول المشاركة بشكل متميز، حيث تحرص الشركات السياحية كل عام على التواجد والحضور وسط دول من شتى بقاع الأرض.

وهذا العام تشارك مصر في المعرض بجناح كبير يضم أكثر من 20 شركة مصرية من شركات سياحة وطيران ومنظمي الرحلات والفنادق المصرية؛ لعرض برامجهم السياحية الجديدة وجذب السائح الفرنسي إلى المقاصد المصرية المختلفة.

مروة صفوت، مسؤولة في شركة "ترياد ترافيل" (Triad Travel Agency ) ، أكدت لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس، حرصها على المشاركة للمرة الثانية في المعرض لأنه يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات سياحة دولية وتعميق العلاقات بين الشركات المصرية وتلك الفرنسية والدولية، قائلة "هذه مرة واحدة في العام نلتقي فيها لنتحدث عن كل شىء مهم وجديد يخص مجال السياحة والسفر".

وأوضحت أنها لمست تحسنا كبيرا في الجناح المصري هذا العام مقارنة بالعام الماضي، قائلة "هذا العام، الجناح المصري أكبر وأفضل كثيرا من حيث التنظيم وعدد عارضين أكبر"، متمنية أن يزيد عدد السائحين مع تقديم خدمات أفضل في مصر قائلة "نقوم بمجهود كبير لدفع السياحة في مصر بينما هناك معوقات تقف أمام عملنا مثل جودة الخدمات المقدمة ، فيجب أن يكون هناك اهتمام أكثر بالسائح مع تقديم خدمات أفضل له".

أما "ريمون نجيب" مدير القطاع التجاري في مجموعة أورينت (Orient hotels and resorts)، فهذه أول مشاركة له كعارض رئيسي من ضمن الشركات المصرية المشاركة، لكنه يأتي إلى فرنسا باستمرار للقاء منظمي الرحلات.

وقال "حريص على المشاركة لأن فرنسا تعد ثاني أو ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا والسياحة الثقافية مهمة جدا هنا نتواجد في معارض دولية مختلفة في ألمانيا وإنجلترا وحاليا في روسيا فالتواجد الدولي في الوقت الحالي مهم جدا لمصر، فضلا عن أن الهدف من التواجد في المعرض هو تقديم المنتجات السياحية لأن مصر غنية بمنتجات ومقومات سياحية متنوعة.

فيما أكدت رانيا أبو شادي، مديرة شركة "جرانة للسياحة"، حرصها الدائم على التواجد في المعرض، وأن هذه هي المرة التاسعة التي تشارك فيها بالمعرض، قائلة "نتحدث عن المنتجات الجديدة التي نقدمها وعرضها على الشركات الأخرى ولكن من المهم هذا العام أن ندرج المتحف المصري الكبير في حديثنا وكل المتاحف التي تم تطوريها أيضا في مصر لجذبهم على زيارة البلاد".. مشيرة إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع فرنسا ولقاءات مع أكبر الشركات السياحة الفرنسية.

وقال أحمد شنن رئيس مجلس إدارة شركة "إير كايرو"، إن هذه المشاركة الرابعة للشركة في المعرض ، حيث تحرص الشركة على التواجد في كل المعارض الدولية وتقوم بالتواصل مع منظمي الرحلات وشركات السياحة التي تنظم رحلات إلى مصر.



وأكد أن إير كايرو تحرص على تطوير وتوسيع أسطولها..قائلا :"هدفنا أن نصل في عام 2025 إلى نحو 40 طائرة، وفي 2030 إلى 80 طائرة، كما أننا نسير وفقا لهدف وزارة السياحة أن نصل إلى 30 مليون سائح في 2028 وجزء من السياحة يعتمد على خطوط الطيران الموجودة في الدولة التي تخدم السائحين الوافدين وبالتالي هذا جزء من خطة الشركة للمساعدة في دعم وتنشيط السياحة".



وأضاف "نحاول ربط الشبكة الداخلية مع الخارجية، أي ربط الرحلات الوافدة من أوروبا إلى البحر الاحمر وربطها أيضا برحلات داخلية مع عمل رحلة اليوم الواحد لزيارة المتحف المصري على سبيل المثال وسط الزيارة وأهم شيء بالنسبة لنا أن نظل متواجدين في المعارض لأنها فرصة مهمة أن نلتقي مع وكالات السفر ونعرض برامجنا ونتعاون معهم ونفتح خطوط جديدة بعدد ركاب كبير مع الجانب الفرنسي".

أما "حسين العارف" صاحب شركة ايجيبت بروموشن للسياحة (Egypt Promotion)، فقال إن السوق الفرنسي من الأسواق الكبيرة والتي يجب أن نهتم بها، ونأمل أن يكون هناك حجم أعمال كبير مع فرنسا"، مشيرا إلى أن شركته تعمل على "سياحة الدهبيات" وهو برنامج جديد للمراكب في النيل بالأقصر وأسوان والسائح الفرنسي سوف يهتم بهذه التجربة الممتعة في النيل.

وأشار إلى حجم العارضين أكبر هذا العام،وهذا يعني أن الشركات المصرية مهتمة أن تشارك ولديها أمل في تعاون على البرامج الجديدة التي تقدمها.

وافتتح رئيس هيئة تنشيط السياحة عمرو القاضي الجناح المصري المشارك في معرض (توب ريزا) السياحي العالمي والذي انطلق /الثلاثاء/ بالعاصمة الفرنسية ويختتم فعالياته مساء اليوم.

ويضم الجناح المصري نحو 23 شركة مصرية لعرض البرامج السياحية الجديدة على شركات السياحة الفرنسية.

ويجمع المعرض على مدار ثلاثة أيام العديد من المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر من جميع أنحاء العالم، فهو فرصة للقاء مسؤولي الشركات المشاركة للتعرف على برامجهم الجديدة ومقترحاتهم ودعم وتحفيز حملاتهم للدعاية، حيث أن هذا المعرض هو من أهم وأكبر المعارض المهنية المتخصصة في السياحة والسفر، ويجذب عددا كبيرا من العاملين في مجال السياحة من جميع أنحاء العالم.