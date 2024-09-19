شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 19-9-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الخميس، 19 سبتمبر 2024 11:00 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الخميس19-9-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.30جنيه للشراء. 13.27جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.40جنيه للشراء. 13.32جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.41جنيه للشراء. 13.32جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.40جنيه للشراء. 13.33جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 12.38جنيه للشراء. 13.33جنيه للبيع.

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