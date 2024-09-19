شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024.. استقرار ملحوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اللحوم البلدي في مصر اليوم الأربعاء والتي تستقر بين 350 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات وفق معاملات اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024.

وأشارت شعبة القصابين إلى أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 290 إلي 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيها وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب الشعبة.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.