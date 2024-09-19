شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 يستهل تعاملات اليوم الخميس عند 3470 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس مستويات 3470 جنيها للجرام بدون مصنعية، عقب تسجيل مستويات وصلت 3490 جنيها للجرام مساء أمس.

سعر الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 3966 جنيها. عيار 21 يسجل 3470 جنيها. عيار 18 يسجل 2975 جنيها. الجنيه الذهب 27760 جنيها.تطورات الذهب العالمي

وكان سعر الذهب العالمي سجل ارتفاعا ملحوظا أمس بعد بعد أن قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة دفعة واحدة خلال اجتماعه اليوم ليخالف التوقعات التي كانت تشير إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، ويبدأ بذلك السياسة النقدية التوسعية وسلسلة من عمليات خفض أسعار الفائدة.

يعد هذا أول قرار لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي منذ عام 2020 لتصل الفائدة إلى منطقة 4.75% - 5.00%، ولكن القرار لم يكن بإجماع أعضاء البنك الفيدرالي حيث صوت أحد الأعضاء لخفض الفائدة ربع نقطة مئوية فقط.

بينما أشار مخطط توقعات أعضاء البنك الفيدرالي أن الأعضاء يرون تراجع الفائدة إلى المستوى 4.40% خلال عام 2024 بمعنى خفض 50 نقطة أساس أخرى من قبل البنك خلال الاجتماعين القادمين حتى نهاية العام، وذلك بالمقارنة مع توقعاتهم السابقة في اجتماع يونيو عندما أشاروا إلى خفض واحد فقط بمقدار 25 نقطة أساس خلال هذا العام.

وفي عام 2025 توقع أعضاء البنك أن تتراجع أسعار الفائدة الأمريكية إلى المستوى 3.4% بأقل من توقعاتهم السابقة عند 4.1%، وتعكس هذه التوقعات رغبة أعضاء البنك الفيدرالي في استمرار عمليات خفض الفائدة بشكل تدريجي.

وأشار رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع البنك أن الأوضاع في سوق العمل الأمريكي تشهد تباطؤ بشكل قد يهدد التزام البنك بتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل.

في الوقت نفسه أشار رئيس البنك أن قرار اليوم بخفض 50 نقطة أساس دفعة واحدة يعكس مدى ثقة البنك بشأن تراجع معدلات التضخم بشكل مستدام وصولاً إلى مستهدف التضخم عند 2%.