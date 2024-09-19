شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى: اتفاق على توريد 1350 عربة قطار مجرية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

اكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن اللجنة المشتركة المصرية-المجرية نجحت فى توطيد العلاقة بين البلدين وعراقتها، حيث تمكنا من خلالها إنجاز العديد من أوجه التعاون المشترك، من أبرزها اتفاق توريد 1,350 عربة قطار مجرية إلى مصر.

وأشار تقرير لوزارة التخطيط إلى فرص الاستثمار المتاحة للشركات المجرية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة، وبناء القدرات، مشيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل الذي تعمل الحكومة على تنفيذه لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، بما يفتح المجال لشركات القطاع الخاص.

وأكد التقرير أن التعاون بين البلدين يمكن أن يشمل عدد آخر من المجالات، منها قطاع الزراعة والذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، لافتة إلى جهود الحكومة لضمان الأمن الغذائي والمائي. كما أشارت إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة بهدف خلق اقتصاد متنوع وفرص عمل جديدة، كما تناولت إمكانية التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة.

وحققت معدلات التبادل التجاري بين مصر والمجر زيادة ملموسة خلال العام الماضي بنسبة 16.9% حيث بلغت 379 مليون دولار عام 2023 مقابل 324 مليون دولار عام 2022

وتشمل حجم التبادل التجاري بين البلدين البلاستيك والكيماويات العضوية وغير العضوية والخضر والفاكهة والأجهزة الالكترونية والسيراميك والمطاط والاسمدة والسيارات والوقود المعدني.

وتبلغ قيمة الاستثمارات المجرية في مصر نحو 43 مليون دولار في عدد 74 مشروعًا في مجالات السياحة والصناعة والخدمات والزارعة والانشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات