شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته حول مستجدات مشروع الـERP بشركات قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ مشروع erp فى الشركة التابعة، حيث من المتوقع خلال الأسبوع المقبل عقد لقاء بين المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام وشركة Microsoft لبحث تطورات المشروع الموقف الحالي والمستقبلى وآلية التنفيذ حيث سبق عقد اجتماع مع شركة ساب، وهما الشركتان اللتان تنفذان المشروع فى القوابض الستة التابعة للقطاع.

وبحسب بيانات وزارة قطاع الأعمال العام، يشمل مشروع التحول الرقمى 63 ما بين قابضة وتابعة فى 13 قطاعا مختلفا، ما يجعله يعد أضخم مشروع فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مصر والشرق الأوسط.. ويتضمن 6 عناصر رئيسية هى الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية.

وكانت الوزارة قد بدأت مطلع عام 2020 فى تطبيق مشروع التحول الرقمى لشركاتها التابعة من خلال أكثر من 20 تعاقدًا مع شركات عالمية ومحلية هى مايكروسوفت وساب وفايبر مصر ووادى النيل وآتوس، باستثمارات 50 مليون دولار، بعد اختيار تطبيقات نظم تخطيط موارد المؤسسات المزمع تطبيقها عن طريق إجراء مناقصة تفصيلية باحتياجات الشركات المختلفة لاختيار أفضل التطبيقات المناسبة مع إلزام الشركات المنتجة للتطبيقات بتقديم وتطبيق افضل الممارسات العالمية التى تم تطبيقها فى مجال عمل شركات قطاع الأعمال العام.