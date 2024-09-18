شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 2.5% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.5%، أعقبه قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.8%، 1.6%، على التوالي، يليهما قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.8%، وصعد قطاعا السياحة والترفيه، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.7%.

وقفز قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.4%، وزاد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك بنسبة 0.3%، ونما قطاع العقارات بنسبة 0.01%، فيما تراجعت 4 قطاعات وهي مواد البناء، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، 0.6%، 0.4%، 0.1%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.059 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 690.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 81.2 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.92%، والعرب على 4.51%، واستحوذت المؤسسات على 31.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 89.1 مليون جنيه، 98.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.6 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 178.6 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 30342 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 37172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13154 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 7070 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10087 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2879 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 7932 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1772 نقطة.