شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستهدف 3 آلاف دولار حال خفض الفائدة 50 نقطة أساس.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

توقعات متضاربة حول مستقبل الذهب في البورصة العالمية وسط ترقب من قبل المستثمرين لنتائج اجتماع الفيدرالي وسط انقسام حول حجم الخفض المتوقع، وتزايد الحديث عن ارتفاع الذهب لـ 3 آلاف دولار حال خفض الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع اليوم.

وقالت جوليا خاندوشكو، الرئيسة التنفيذية لشركة مايند موني للسمسرة الأوروبية، "إن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع ، فيما ستكون تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية المحرك الرئيسي لوصول الذهب إلى 3000 دولار".

وأضافت: "عندما يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية، فإن السؤال لن يكون ما إذا كان الذهب سيصل إلى مستويات غير مسبوقة، بل متى سيصل لهذه المستويات".

وتكون السبائك الذهب أكثر جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ومع تزايد وتيرة الحديث عن خفض أعلى من المتوقع خلال اجتماع الفيدرالي اليوم، وسط تضارب المحللين حول نسبة الخفض 25 أم 50 نقطة أساس.

قال محللو "جولدمان ساكس (NYSE:GS)" في، إن أسعار الذهب قد تشهد بعض التراجع على المدى القصير حال خفض الفائدة 25 نقطة أساس، لكنهم أكدوا توقعاتهم بوصولها إلى 2700 دولار للأوقية مطلع 2025 مع استمرار عملية التيسير النقدي.

أسواق الأسهم تستقر وارتفاع الذهب

وهناك حالة من الحذر تسيطر على أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية "بورصة وول ستريت" وسط ترقب أول خفض لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ أربع سنوات خلال اجتماع يتم إعلان نتائجه بعد قليل.

ولم تشهد الأسهم تغيراً كبيراً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث يترقب المستثمرين في وول ستريت قرار الفيدرالي، فيما كانت المكاسب محدودة بسبب استمرار حالة عدم اليقين بشأن حجم التخفيض الذي سيقدمه البنك المركزي.

انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة حوالي 0.1%، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 67 نقطة، أو بنسبة 0.2%. أما ناسداك فقد كان مستقراً دون تغيير يُذكر.

وارتفع سعر الذهب الفوري إلى 2577 دولار للأوقية، بزيادة بنسبة 0.3% خلال اليوم، وكانت السبائك قد وصلت إلى أعلى مستوى قياسي عند 2589.59 دولار يوم الاثنين، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في بنسبة 0.43% إلى 2604 دولارًا.