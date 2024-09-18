شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: تذليل أى عقبات تواجه بعض الشركات الأجنبية لتحقيق النجاح والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار التواصل بين مؤتمر مصر الدولى للطاقة "إيجبس" ومؤتمر جازتك الدولى بهيوستن الأمريكية ، رأس المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال مشاركته بمؤتمر جازتك ، مائدة مستديرة تحت عنوان "صياغة مستقبل عملى وواقعى للطاقة في مصر" بمشاركة العديد من وزراء الطاقة وممثلي شركات الطاقة العالمية وأمناء المنظمات الدولية والتى نظمتها منصة إيجبس.

افتتح الوزير المائدة المستديرة بتسليط الضوء على استراتيجية الحكومة الجديدة واهتمامها بجذب الاستثمارات في القطاعات المختلفة وخاصة قطاع الطاقة وأكد على اعتزامه تذليل العقبات والتحديات التي تواجهها بعض الشركات الأجنبية وذلك بهدف تحقيق المزيد من النجاحات في ظل هدف برنامج الحكومة الجديدة المتمثل في "بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات".

تناولت المائدة المستديرة مناقشة محاور مختلفة من أهمها خطة قطاع البترول المصري قصيرة الأمد وضمان تأمين إمدادات الطاقة المطلوبة وكذلك الخطة المستقبلية المتعلقة بتسريع الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للقطاع ، كما تناولت المناقشات مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وكيفية تحقيق التحول الطاقي الآمن مع ضمان توافر الطاقة لجميع الشعوب حيث استعرض بدوي مجهودات الحكومة المصرية وبالأخص قطاع البترول في هذا المجال.

وشارك من جانب قطاع البترول المصري المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية( ايجاس) والجيوفيزيقي محمد رضوان، مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

وشهدت المائدة تأكيد المشاركين على أهمية العمل على دفع سبل جذب الاستثمارات خاصة في صناعة الغاز الطبيعي، سعياً لتأمين المزيد من الإمدادات والعمل على دفع التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيات الحديثة والتي تعود بنتائج إيجابية بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج وتؤدى لمزيد من الكفاءة في الأنشطة لتحقيق أمن الإمدادات، كما تدعم القدرة على خفض الانبعاثات الكربونية والتي تتطلب خارطة طريق واضحة يتعاون جميع أطراف الصناعة على تنفيذها.



