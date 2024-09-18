شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بختام التعاملات والتداولات أقل من 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.059 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 30342 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 37172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13154 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 7070 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10087 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2879 نقطة.