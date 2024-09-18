شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استطاعت مبادرة "ابدأ" الاستفادة من إمكانيات محافظة دمياط فنيا وصناعيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

استطاعت المبادرة الوطنية "ابدأ" تخطي العقبات والتحديات العالمية الكبري من خلال دراسة بيئة كل محافظة في مصر لإستغلال إمكانيتها وتذليل العقبات أمام المصنعين وأصحاب الحرف لتقديم فرص عمل كبيرة لجميع شرائح المواطنين من شباب ونساء، وكان للمحافظات بأكملها سواء وجه بحري أو محافظات الصعيد فرص إستثمارية وصناعية كبري، لذا سوف نبدأ بمحافظات الوجه البحري ونرصد ماتم خلال الفترة الماضية للنهوض بالصناعة المصرية ورفع شعار صنع في مصر " بالعالم أجمع من خلال التصدير وتقليل الفجوة الإسترادية، حيث إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتشغيل الشباب وخفض الفاتورة الإستهلاكية من الاستيراد وتوطين الصناعة .

وتستهدف المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة "ابدأ" خفض الفاتورة الاستيرادية بقيمة 50% بعد توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر.

وقامت مبادرة "ابدأ" بجذب إستثمارات أجنبية كبيرة بعد تأسيس 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية تضم شراكة مع 23 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية في الصناعة، حيث جرى اختيار مشروعات المبادرة نتيجة فحص هيكل الواردات كاملة والصادرات المصرية والطاقات الإنتاجية وتوزيعها في المناطق الجغرافية، والهدف الأساسي هو اختيار فرص إستثمارية لإقامة مشروعات صناعية تقلل من الواردات مباشرة، حيث أن المستهدف هو زيادة حجم الصادرات المصرية بقيمة 16 مليار دولار مقابل خفض الواردات والاعتماد على المنتجات المصرية، والتي تعتمد على المكون المحلي .

- محافظة دمياط

تعد محافظة دمياط من المحافظات الاستثمارية التي لديها فرص كبيرة ومتنوعة فلديها ميناء دمياط والمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة ، وكذلك مدينة شطا بالقرب من الطريق الدولى بالإضافة إلي إحتوائها على أكبرمدينة صناعية وهى " مدينة الاثاث " .

تعمل المبادرة الوطنية "ابدأ" على تعزيز التعليم التقني والمهني كونه أحد أهم ركائز التعليم، حيث يساهم في إعداد الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل وتحقيق النجاح في حياتهم المهنية.

وتم إفتتاح مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط المتخصصة في مجال الخدمات اللوجستية وصيانة وإصلاح السفن للإستفادة من امكانيات المحافظة والتطبيق الفعلي للخبرات المختلفة.

كما وقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات عقد إتفاق مع كلًا من الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "ناس"، وشركة "تأهيل" لتنمية مهارات التميز للمشاركة في تطوير مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر ودمياط التي أطلقتها مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كخطوة واعدة نحو تطوير التعليم الفني والتقني وتنمية قدرات العنصر البشري ورفع كفاءة العمالة المصرية بقطاع الصناعة بمختلف أنحاء الجمهورية، في المجالات والتخصصات ذات الأولوية للدولة المصرية وفقًا للمعايير الدولية .

ويأتي ذلك في إطار سعي مبادرة "ابدأ" المستمر نحو توحيد وتضافر الجهود مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز سبل التعاون والتكامل من أجل النهوض بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول لرؤية مصر 2030 .

ولم تقتصر محافظة دمياط علي كل هذا وإنما وطدت أيضا صناعة "البلاستيك"، من خلال التنسيق مع المبادرة الوطنية "ابدأ"، والتي دورا كبيرا في سبيل توطين الصناعات في مصر.

وتم إنشاء مصنعا لتوفير أنواع البلاستيك المختلفة، لتقليل الاستيراد ودعم التصدير، يتضمن الخامات المستخدمة في إنتاج الأكياس وحتى نظيرتها المستخدمة في صناعة أغطية الصوب الزراعية، حيث أن المستهدف هو رفع نسبة المكون المحلي إلى بين 40- 50% من هذه المنتجات .