المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يفتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات وذلك للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1445 / 1446هـ علما بأن التقديم يتم عبر البوابة الإلكترونية للمعهد www.hipf.edu.sa اعتبارًا من يوم الثلاثاء 18 / 09 / 2024م حتى يوم الخميس الموافق 03 / 10 / 2024م.

وتعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة السادسة والثلاثين منذ تأسيسه ويهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة .

وتمتد مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج ، كما يقدم البرنامج كاملا باللغة الانجليزية ، وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

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