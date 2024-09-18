شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي عددًا من ممثلي الشركات البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ببعض ممثلي الشركات البريطانية العاملة في مجال الطاقة، كما التقى ممثلي عدد من مؤسسات التمويل البريطانية والأوروبية، وذلك على هامش مشاركته بفعاليات منتدى الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة “Egypt-UK Investment Forum”، والذي يُعقد بالعاصمة البريطانية لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين مصر ومجتمع الأعمال بالمملكة المتحدة.

وتضمنت لقاءات رئيس اقتصادية قناة السويس عقد اجتماعات مع كبريات الشركات البريطانية العاملة بمجال الطاقة، وذلك بمقر مكتب التمثيل التجاري المصري بلندن، بدأت بلقاء مع ممثلي شركة "جلوبال إك – Globaleq”، المتخصصة في إنتاج الطاقة، ولديها حصة كبيرة في عدد من المرافق المتعلقة بإنتاج الطاقة على مستوى العالم، وتحديدًا في قارة إفريقيا، كما أنها وقعت اتفاقية إطارية مع اقتصادية قناة السويس لإقامة مشروع يستهدف إنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، و تم أيضًا عقد اجتماع مع شركة "باش جلوبال – Pash Global"، لمناقشة سبل التعاون في الصناعات المغذية والمكملة لصناعة الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية.

وخلال هذه اللقاءات أكد وليد جمال الدين على قدرات المنطقة الاقتصادية في استيعاب الطموح العالمي، لاسيما الأوروبي، في إنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في الأنشطة الصناعية والبحرية، حيث تحولت هذه القدرات إلى خطوات رائدة تحققت على أرض الواقع من خلال تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم في نوفمبر 2023 من خلال الإنتاج التجريبي لمصنع مصر للهيدروجين الأخضر، والذي حسم لصالحه عقد توريد بقيمة 397 مليون يورو ضمن مزاد مؤسسةH2Global لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي، وبالتالي فإن اقتصادية قناة السويس أصبحت الوجهة المثلى لأنشطة الطاقة الخضراء بمجالاتها المختلفة، فضلًا عن قربها من الأسواق الأوروبية نظرًا لموقعها الاستراتيجي.

كما التقى وليد جمال الدين عددًا من ممثلي فريق عمل محطات تحلية المياه، والهيدروجين الأخضر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”، وتناول اللقاء آخر المستجدات الخاصة بإمكانية التعاون الفني بين الجانبين في تسريع وتيرة العمل بمشروعات الهيدروجين الأخضر مع شركاء المنطقة الاقتصادية من الشركات العاملة في هذا المجال، وأكد على ضرورة دعم مؤسسات التمويل الدولية لهذه المشروعات ماليًا وفنيًا للوصول إلى النتائج المرجوة وتلبية احتياجات القارة الأوروبية من الطاقة الخضراء وفقًا للجداول الزمنية المخطط لها، كما تناول اللقاء مناقشة إنشاء محطة لتحلية مياه البحر، وكذلك خدمتها من خلال إنشاء محطة كهرباء بقدرة ٥٠ ميجاوات.

وعقد وليد جمال الدين اجتماعًا مع Rosie Glazebrook الرئيس التنفيذي لمجلس المشروعات والاستثمار بدول الكومنولث "Commonwealth Enterprise & Investment Council"، لبحث سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والكيانات الاقتصادية والشركات التي يضمها المجلس بالقطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة، حيث يعد المجلس وسيط بين المستثمرين وجهات التمويل، بالإضافة إلى كونه منصة للترويج للاستثمارات بالقطاعات المختلفة، كما اجتمع وليد جمال الدين بممثلي شركة Wynne aviation المتخصصة في مجال الخدمات اللوجستية للسيارات والأدوية والصناعات الغذائية؛ وذلك لمناقشة التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون مركزًا لأعمال الشركة بمصر وإفريقيا.

والتقى وليد جمال الدين أيضًا خلال فعاليات اليوم بمجموعة من ممثلي "ستاندرد بنك – Standard bank"، بحضور راسم ذوق، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد الشرق الأوسط، وذلك لبحث إمكانية التعاون في تمويل مختلف المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية، حيث يركز نشاط البنك على دعم الاستثمار في القارة الإفريقية.