شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط القومى يدشن البرنامج التدريبي "الرقمنة والتحول الرقمي" والان مع تفاصيل الخبر

دشن معهد التخطيط القومي، البرنامج التدريبي "الرقمنة والتحول الرقمي" ل 25 متدرباً من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، ووزارة العدل، خلال الفترة من16 الى 21 سبتمبر2024، وذلك انطلاقاً من حرص المعهد على تنمية الكوادر البشرية، واتباع الأساليب العلمية في تنمية المهارات وبناء القدرات المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين من قيادات وزارة العدل بالاستراتيجيات الفعالة لإدارة البيانات داخل المؤسسات والهيئات في سياق التحول الرقمي، وتطبيق مفاهيم وأسس التحول الرقمي في سياق عمل المؤسسات، فضلاً عن تحليل وتقييم الهيكلية الكاملة للتحول الرقمي الشامل بعناصرها المختلفة، و التمييز بدقة بين المفاهيم المرتبطة بالتحول الرقمي مثل الرقمنة Digitizing، والدجتلة Digitalization والتحول الرقمي Digital Transformation.

وتابع نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن من بين أهداف البرنامج التدريبي أيضًا تحديد وتقييم تحديات ومخاطر الثورة الصناعية الرابعة، واستكشاف وتقييم إمكانات التكنولوجيات البازغة Emerging Technologies مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، البيانات الضخمة، الأمن السيبراني، وسلاسل الكتل، بالإضافة إلى تحديد الأطر التشريعية والمؤسسية للتحول الرقمي.

وأضاف صلاح الدين أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة محاور تمثلت في مفهوم التحول الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات البازغة وتطبيقاتها، فضلاً عن إدارة البيانات داخل المؤسسات والهيئات في عصر التحول الرقمي، وجهود الدولة المصرية في هذا المجال، إلى جانب مجموعة أخرى من الموضوعات.



جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يتم تنفيذه بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء من داخل وخارج المعهد، وهم أ.د. بسمة محرم الحداد، أ.سعد عبد الحميد، وأ. أيمن سعد.

