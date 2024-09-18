شكرا لقرائتكم خبر عن 73.67 دولارًا للبرميل لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط اليوم استقرارًا بعد ارتفاعها خلال الجلستين السابقتين، وسط ترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي الأمريكي المتوقع اليوم، بخفض أسعار الفائدة.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر ثلاثة سنتات لتصل إلى 73.67 دولارًا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر 11 سنتًا أو 0.2% لتبلغ 71.08 دولارات للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وصعدت عقود الخامين القياسيين نحو دولارًا واحدًا للبرميل أمس مع استمرار اضطراب الإمدادات في الولايات المتحدة التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم بعد الإعصار فرنسين، بالإضافة إلى مراهنة المتعاملين على أن الطلب سيزيد بعد أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي خلال أربع سنوات.



