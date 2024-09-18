شكرا لقرائتكم خبر عن "خدمة المعتمرين".. ما هى التزامات المشرفين فى رحلات العمرة وفقا للضوابط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هـ مجموعة من الالتزامات الواجبة على مشرفي الشركات السياحية المنفذه لرحلات العمرة والمرافقين للمعتمرين وهي:



- القيام بكل ما من شأنه ضمان حسن أداء الخدمات المقدمة للمعتمرين ويحقق راحتهم.

- حسن معاملة المعتمرين، والقيام بجميع مهامه على الوجه الأكمل لراحة ورعاية المعتمرين.

- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حال فقد أحد المعتمرين، فضلاً عن الإخطار الفوري للجان المتواجدة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق (البوابة المصرية للعمرة، أو خطاب موجه لممثلي الوزارة بالأراضي السعودية، أو البريد الإلكتروني، أو تطبيق الواتس آب) أو أي وسيلة أخرى يتحقق بها العلم اليقيني.

- المتابعة المستمرة لحالة المرضي من المعتمرين.

- توفير وسيلة العودة المناسبة للحالات المرضية المحتجزة بالمستشفيات حال بقاء الحالة بعد انتهاء البرنامج دون تقدم، وذلك بالتنسيق مع الوكيل السعودي.

- حال وفاة أحد المعتمرين فيلتزم المشرف بإخطار الوزارة بذلك بأى من الوسائل المتعارف عليها ، وكذا إخطار الوكيل السعودي وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

- مساعدة المعتمرين فى حجز زيارة الروضة من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بذلك بالمملكة العربية السعودية حال توافر الإمكانية للحجز ووفقاً للمواعيد المتاحة علي الأنظمة السعودية الخاصة بذلك.

- عدم تحصيل أي مبالغ مالية من المعتمرين طوال مدة رحلة العمرة تحت أي مسمى.

- رفع صورة جواز سفره بمجرد عودته وبحد أقصى 72 ساعة من تاريخ العودة علي البوابة المصرية للعمرة متضمناً صور أختام السفر والعودة، على أن يتم تقديم أصل الجواز إلي الإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة حال طلبه.



