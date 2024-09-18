شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد الدراجات النارية المرخصة خلال أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى أن أعداد الدراجات النارية المرخصة والمؤمن عليها إجبارياً خلال أغسطس 2024 بلغت حوالي 21364 دراجة.

وجاء من بينها 2285 موديل 2021و3617 دراجة موديل 2022 و3513 دراجة نارية موديل 2023 و9862 موديل 2024 و2087 موديل 2025.

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أغسطس 2024 قد اوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 41179 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2782 مركبة موديل 2021 و4607 مركبة موديل 2022 و5616 مركبة موديل 2023 و20852 مركبة موديل 2024 و7322مركبة موديل 2025.