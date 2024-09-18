شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعيد القابضة للقطن كل مصانع الغزل القديمة للعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الاعمال العام بعملية تشغيل بعض مصانع الغزل القديمة في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، ولا سيما بعد معاينته لإنتاجها من الغزول الجيدة والتى يتم تسويقها بشكل كامل مما يفتح الباب لتشغيل كل المصانع القديمة.

وجه المهندس محمد شيمي بتكثيف الجهود وضغط الجداول الزمنية المقررة لسرعة إنجاز الأعمال وإتمام مشروعات التطوير، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج واستعادة الريادة في هذا القطاع الهام، وضرورة العمل الجاد على إعادة إحياء العلامات التجارية العريقة للشركات التابعة، مع الاعتماد على المنتج المحلى فى أى عمليات توريد لمستلزمات تجهيز المصانع الجديدة خاصة للمنتجات التي لها بديل محلي، والاهتمام بأعمال الصيانة في المصانع القائمة والتشغيل بالطاقة القصوى، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للشراكة في أي من المراحل الإنتاجية، وتطوير السياسات البيعية والتسويقية.

ونجحت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، في إعادة تشغيل مصنع 5 القديم بالإضافة إلى تشغيل جزئي لبعض المصانع الأخرى، وهي كانت من المصانع القديمة المتوقفة، والتي كان سيتم تصفيتها خلال الفترة الماضية، كما نجحت الشركة بقيادة المهندس أحمد بدر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، في إنتاج غزول عالية الجودة صالحة للتصدير؛ مما يزيد من الحصيلة الدولارية للشركة.. تعرف على كل ما يتعلق بمصنع 5 الذى تم تشغيله مؤخرا فى 7 معلومات.

وعلق خبير صناعة الغزل، أشرف بدوى، أن الماكينات التى تم وقفها وتصفية بعضها وبيعه، كلها موديلات الثمانينات والتسعينات وبحالة ممتازة، وهي قادرة بامتياز علي الوصول إلى المستويات العالمية، مثلما حدث بمصانع المحلة الكبري مثل مصنع 2 وبقيه المصانع 1 و 3 و7 والتي تتعدي ال 300 ألف مردن.

ودلل علي ذلك بمصنع 5 موديل سنه 1958 بالمحله الكبري، والذي ينتج أرفع خيط بالعالم من أقطان طويلة التيلة فقط وهو خيط 100/2 وخيط 120/2 من جيزه 86 ،وجيزه 94 ، موضحا إنه في نفس الوقت لاتستطيع التكنولوجيا الحديثة إنتاجه الا من الأقطان فائقة الطول مثل جيزة 96، أو الأقطان طويلة التيلة الفائقة الطول الناعمة مثل جيزة 87 وجيزه 45.