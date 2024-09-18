شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد مشتركى الهاتف المحمول والثابت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هبة السيدالأربعاء، 18 سبتمبر 2024 01:00 ص
كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت نحو 123.24 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2024، مقارنة بنحو 115.46 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2023.
وبلغ إجمالى أعداد مشتركي الهاتف المحمول 41.110 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2024 مقارنة بنحو 64.103 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2023.
ويسجل عدد مشتركى الهاتف المحمول ما نسبته نحو 90 %من إجمالي مشتركي الخدمة الهاتفية في أبريل - يونيو 2024.
وبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 16.3% فى العام المالى 2022/2023؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية.
حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى 75%.
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