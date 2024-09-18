شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاجية مصافى التكرير فى روسيا الثانى 2024 بـ50 ألف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت إنتاجية مصافي التكرير في روسيا خلال الربع الثاني من عام 2024 بحوالي 50 ألف برميل يوميا على أساس فصلي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة تشغيل بعض وحدات المعالجة بمصافي التكرير التي تم استهدافها في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".

وتابع التقرير، كما ارتفعت إنتاجية مصافي التكرير في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا بنحو 30 ألف برميل يوميا لكلا منهما. وفي المقابل الخفضت إنتاجية مصافي التكرير في الصين بشكل ملحوظ بلغ 390 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق، حيث انخفض إنتاج مصافي التكرير في شهر أبريل 2024 بنسبة 3.3% على اساس سنوي، وذلك للمرة الأولى في نحو 20 شهر، ليصل إلى نحو 14.3 مليون برميل يوميا.

وأضاف التقرير، يعزى ذلك إلى أعمال الصيانة المنتظمة في مصافي تكرير النفط الخام الحكومية مثل مصفاة Zhanjiang ومصفاة Zhenhai التابعتين لشركة سينوبك، ومصفاة Dushanzi ومصفاة Dalian التابعتين الشركة بتروتشينا، فضلا عن كبح المصافي المستقلة الصغيرة الإنتاج بسبب ضعف هوامش الربح وتواصل انخفاض إنتاج مصافي التكرير الصينية في مايو 2024 وبنسبة 1.8% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 14.25 مليون باى، حيث أجرت تلك المصافي إصلاحات صيانة مخططة وتعرضت هوامش الأرباح للضغوط بسبب ارتفاع التكاليف، وهو ما كان له دوراً رئيسياً في انخفاض إنتاج مصافى التكرير في شهر يونيو بنسبة 3.7% على أساس سنوي، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال العام الحالي بلغ نحو 14.19 مليون برميل يوميا.